Растояние между двумя городами почтовий голубь пролетает при отсутствии ветра за t=60 мин а при встречном ветре за время t2=75 мин за какое время t1 голубь преодолеет это растояние при попутном ветре

Физика

Растояние между двумя городами почтовий голубь пролетает при отсутствии ветра за t=60 мин а при встречном ветре за время t2=75 мин за какое время t1 голубь преодолеет это растояние при попутном ветре

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