Чому Робін Гуд сміливий? Да 15б
Литература
Чому Робін Гуд сміливий? Да 15б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил в Шервудском лесе, грабил богатых и отдавал всё награбленное бедным людям.
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