Решите задачу. В сувенирной лавке остались сувениры только по 40 руб. и по 30 руб. ??ебята купили 4 сувенира. Чему может быть равна стоимость этой покупки?
Математика
Решите задачу. В сувенирной лавке остались сувениры только по 40 руб. и по 30 руб. ??ебята купили 4 сувенира. Чему может быть равна стоимость этой покупки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть 5 вариантов покупки сувениров. 1) Все сувениры по 30 рублей = 120 руб. 2) Один сувенир за 40 рублей, остальные по 30 = 130 руб. 3) Два сувенира за 40 рублей, два сувенира за 30 рублей = 140 руб. 4) Один сувенир за 30 рублей, остальные по 40 = 150 руб. 5) Все сувениры по 40 рублей = 160 руб.
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