Помогите,прошу:333 1.-13 букв 2.-10 букв 3.-6 букв 4.-7 букв 5.-4 буквы 6.-6 букв 7.-10 букв Не смотрите на ответы,там наверное не правильно
Математика
Помогите,прошу:333 1.-13 букв 2.-10 букв 3.-6 букв 4.-7 букв 5.-4 буквы 6.-6 букв 7.-10 букв Не смотрите на ответы,там наверное не правильно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответы на рисунки, все правильные. А в черном столбике должно получиться слово - Пифагор.
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