Доктор дал больному 3 таблетки. Таблетки надо выпивать каждые 2 часа. Когда будет в??пита последняя таблетка?
Математика
Доктор дал больному 3 таблетки. Таблетки надо выпивать каждые 2 часа. Когда будет в??пита последняя таблетка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если три таблетки то каждые 2 часа по 1 получается 3*2 равно 6
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