Площадь s поверхности куба с ребром a вычисляется по формуле s=6a2. Выразите из этой формулы ребро куба a. Известно s=150см2
Математика
Площадь s поверхности куба с ребром a вычисляется по формуле s=6a2. Выразите из этой формулы ребро куба a. Известно s=150см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=6a2 150cм2=6*а2 а2=150/6а2=25 а=5
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