Площадь s поверхности куба с ребром a вычисляется по формуле s=6a2. Выразите из этой формулы ребро куба a. Известно s=150см2

Математика

Площадь s поверхности куба с ребром a вычисляется по формуле s=6a2. Выразите из этой формулы ребро куба a. Известно s=150см2

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