Сколько всего десятков, сотен, тысяч в числах. 7850; 4394; 24690; 8000
Математика
Сколько всего десятков, сотен, тысяч в числах. 7850; 4394; 24690; 8000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 тысяч 8 сотых 50 десятков; 4 тыс. 3 сот. 94 дес.; 24 тыс. 6 сот. 90 дес.; 8 тыс.
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