Помогите пожалуйста составить предложение на казахском из слов вот 1. ішудің, тамақ, арасы, 3-3,5 сағаттан кем, және, 4-4,5 сағаттан, аспау керек. 2.созылмау керек, тамақ ішудің арасында, үзіліс, өте ұзаққа.

Қазақ тiлi

Помогите пожалуйста составить предложение на казахском из слов вот 1. ішудің, тамақ, арасы, 3-3,5 сағаттан кем, және, 4-4,5 сағаттан, аспау керек. 2.созылмау керек, тамақ ішудің арасында, үзіліс, өте ұзаққа.

Автор: Гость