Помогите пожалуйста составить предложение на казахском из слов вот 1. ішудің, тамақ, арасы, 3-3,5 сағаттан кем, және, 4-4,5 сағаттан, аспау керек. 2.созылмау керек, тамақ ішудің арасында, үзіліс, өте ұзаққа.
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста составить предложение на казахском из слов вот 1. ішудің, тамақ, арасы, 3-3,5 сағаттан кем, және, 4-4,5 сағаттан, аспау керек. 2.созылмау керек, тамақ ішудің арасында, үзіліс, өте ұзаққа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тамак ішудің арасы 3-3,5 сағаттан кем, жəне 4-4,5 сағаттан аспау керек. Тамақ ішудің арасында үзіліс өте ұзаққа созымау керек
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