1) Используя план местности в атласе , опишите путь от населённого пункта до какого-либо обьекта местности . В каком направлении проходит этот путь ? Мимо каких объектов ? Какова его длина 2) На плане местности в атласе найдит...
География
1) Используя план местности в атласе , опишите путь от населённого пункта до какого-либо обьекта местности . В каком направлении проходит этот путь ? Мимо каких объектов ? Какова его длина 2) На плане местности в атласе найдите место , где можно было бы разместить спортивную площадку , пляж , домик лесника . 3)Пользуясь планом местности в атласе , придумайте задания на определение:1] Напровлений на обьекты местности ; 2] Расположений между объектами. ; 3] обьектов по условным знакам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо написать путь от своего дома до этого пункта. Надо описать направление, куда ты повернешь направление до своей местности, это твой путь. На плане местности нарисуй спортивную площадку и т.д. И между какими домами находится твой предмет или объект.
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