1) Используя план местности в атласе , опишите путь от населённого пункта до какого-либо обьекта местности . В каком направлении проходит этот путь ? Мимо каких объектов ? Какова его длина 2) На плане местности в атласе найдит...

География

1) Используя план местности в атласе , опишите путь от населённого пункта до какого-либо обьекта местности . В каком направлении проходит этот путь ? Мимо каких объектов ? Какова его длина 2) На плане местности в атласе найдите место , где можно было бы разместить спортивную площадку , пляж , домик лесника . 3)Пользуясь планом местности в атласе , придумайте задания на определение:1] Напровлений на обьекты местности ; 2] Расположений между объектами. ; 3] обьектов по условным знакам

Автор: Гость