Почему во время снежной метели трудно указать, движется поезд или нет? Подскажите пожалуйста
Физика
Почему во время снежной метели трудно указать, движется поезд или нет? Подскажите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снежинки могут лететь в том же направлении как едит поезд. Во время метели видимости практически нет
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