Почему во время снежной метели трудно указать, движется поезд или нет? Подскажите пожалуйста

Физика
Почему во время снежной метели трудно указать, движется поезд или нет? Подскажите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снежинки могут лететь в том же направлении как едит поезд.  Во время метели видимости практически нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Почему имя хаммурапи осталось в истории?
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор слова были ли вы в снежной зимой в молодом лесу
Ответить
География
1) Используя план местности в атласе , опишите путь от населённого пункта до какого-либо обьекта местности . В каком направлении проходит этот путь...
Ответить
Литература
Чем вызвано подобное состояние Обломова? На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внут...
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста составить предложение на казахском из слов вот 1. ішудің, тамақ, арасы, 3-3,5 сағаттан кем, және, 4-4,5 сағаттан, аспау керек...
Ответить