Почему имя хаммурапи осталось в истории?

История
Почему имя хаммурапи осталось в истории?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хаммурапи создал первый свод законов, " Кодекс Хаммурапи"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтаксический разбор слова были ли вы в снежной зимой в молодом лесу
Ответить
География
1) Используя план местности в атласе , опишите путь от населённого пункта до какого-либо обьекта местности . В каком направлении проходит этот путь...
Ответить
Литература
Чем вызвано подобное состояние Обломова? На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внут...
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста составить предложение на казахском из слов вот 1. ішудің, тамақ, арасы, 3-3,5 сағаттан кем, және, 4-4,5 сағаттан, аспау керек...
Ответить
Математика
Сколько всего десятков, сотен, тысяч в числах. 7850; 4394; 24690; 8000
Ответить