Почему имя хаммурапи осталось в истории?
История
Почему имя хаммурапи осталось в истории?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хаммурапи создал первый свод законов, " Кодекс Хаммурапи"
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