Сочинение-описание картин С.Герасимова"Цервковь Покрова на Нерли" и С Баулина"Хра?? Покрова на Нерли" 1.История создания храм 2.Описание картин 3.Сравнение картин 4.Вывод
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Сочинение-описание картин С.Герасимова"Цервковь Покрова на Нерли" и С Баулина"Хра?? Покрова на Нерли" 1.История создания храм 2.Описание картин 3.Сравнение картин 4.Вывод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(68475-27153)+7264+871 1. скобки 2. 7264+871 3. сложить 1 и 2
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