Сочинение-описание картин С.Герасимова"Цервковь Покрова на Нерли" и С Баулина"Хра?? Покрова на Нерли" 1.История создания храм 2.Описание картин 3.Сравнение картин 4.Вывод

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Сочинение-описание картин С.Герасимова"Цервковь Покрова на Нерли" и С Баулина"Хра?? Покрова на Нерли" 1.История создания храм 2.Описание картин 3.Сравнение картин 4.Вывод

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