Пожалуйста решите номер 1049 который на картине

Математика
Пожалуйста решите номер 1049 который на картине
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)1,2x-3,2x+3,4x=64,8 1,2x=64,8 x=64,8÷1,2 x=54 б)0,4х+0,3х-0,84х=1,12 -0,14х=1,12 х=1,12÷(-0,14) х=-8 в)0,7х-0,4х-0,97х=12,73 х=12,73 г)0,29х+0,78х-2,1х+0,4х=15,75 -0,63х=15,75 х=15,75÷(-0,63) х=-25
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