Пожалуйста решите!! С решением!! 1 число в три раза больше второго. Если от первого числа отнять 1,8 , а ко второму прибавить 0,6 , то получим равные результаты . Найдите эти числа!

Математика
Пожалуйста решите!! С решением!! 1 число в три раза больше второго. Если от первого числа отнять 1,8 , а ко второму прибавить 0,6 , то получим равные результаты . Найдите эти числа!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть второе число х Первое число 3*х 3*х-1,8=х+0,6 3*х-х=0,6+1,8 2х=2,4 х=1,2-это второе число 1,2*3=3,6-это первое число
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