Пожалуйста решите!! С решением!! 1 число в три раза больше второго. Если от первого числа отнять 1,8 , а ко второму прибавить 0,6 , то получим равные результаты . Найдите эти числа!

Математика

Пожалуйста решите!! С решением!! 1 число в три раза больше второго. Если от первого числа отнять 1,8 , а ко второму прибавить 0,6 , то получим равные результаты . Найдите эти числа!

Автор: Гость