Практическая работа по биологии СРОЧНО!!! ХОТЯ БЫ ПАРУ ВОПРОСОВ

Биология
Практическая работа по биологии СРОЧНО!!! ХОТЯ БЫ ПАРУ ВОПРОСОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.генотипы родителей: отец  XᴬY (гаметы:  Xᴬ, Y) ; мать  XᴬXᵃ (гаметы:  Xᴬ,  Xᵃ) генотипы и фенотипы детей:   XᴬXᴬ- здоров.дев. ;  Xᴬ Xᵃ- дев.носит;  XᴬY-  здоров.мальч Xᵃ Y-  мальч.больн. 2.Н- ген нормальной свертываемости крови, h-ген гемофилии. Если отец женщины болел гемофилией, то ее генотип ХH Хh (одна х-хромосома содержит ген нормальной свертываемости крови) Мужчина- ХhY Получаем: гаметы женщины- ХН, Хh мужчины- Хh, Y 3.  Генотип женщины- ХdХd, мужчины- ХDY. Дочери ХDХd- носители гена дальтонии, мальчики ХdY - больны. 4.Да. Гемофилия передается по женской линии. Причем женщины никогда гемофилией не болеют- она только носитель и может об этом и не узнать, пока не родит сына гемофилика.
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