Практическая работа по биологии СРОЧНО!!! ХОТЯ БЫ ПАРУ ВОПРОСОВ

Гость: Гость:

1.генотипы родителей: отец XᴬY (гаметы: Xᴬ, Y) ; мать XᴬXᵃ (гаметы: Xᴬ, Xᵃ) генотипы и фенотипы детей: XᴬXᴬ- здоров.дев. ; Xᴬ Xᵃ- дев.носит; XᴬY- здоров.мальч Xᵃ Y- мальч.больн. 2.Н- ген нормальной свертываемости крови, h-ген гемофилии. Если отец женщины болел гемофилией, то ее генотип ХH Хh (одна х-хромосома содержит ген нормальной свертываемости крови) Мужчина- ХhY Получаем: гаметы женщины- ХН, Хh мужчины- Хh, Y 3. Генотип женщины- ХdХd, мужчины- ХDY. Дочери ХDХd- носители гена дальтонии, мальчики ХdY - больны. 4.Да. Гемофилия передается по женской линии. Причем женщины никогда гемофилией не болеют- она только носитель и может об этом и не узнать, пока не родит сына гемофилика.