Пожалуйста, решите уравнение))
Математика
Пожалуйста, решите уравнение))
Ответ(ы):
Гость:
0.3 в степени 3x -2 =1 0/3 в степени 3x 0/3 в степени 2 = равняется 1 в степени 1 так как основания равны -0.3 0.3 = 1 то их убираем и рассматриваем степени 3x - 2 = 1 3x = 2 + 1 = 3 3x = 3 x = 1
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