Пожалуйста, решите уравнение))

Математика
Пожалуйста, решите уравнение))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0.3 в степени 3x -2 =1 0/3  в степени 3x 0/3 в степени 2 =  равняется  1  в степени 1 так как основания равны  -0.3 0.3 = 1 то их убираем и рассматриваем степени  3x - 2 = 1  3x = 2 + 1 = 3      3x = 3       x =  1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Упр 279. Прочитайте на с. 129—130 отрывки из рассказа Ю. Казакова «Тихое утро». К какому типу текстов можно отнести первый из них? Докажите свою мы...
Ответить
Алгебра
За сколько секунд поднимется наверх пассажир, стоя на ступеньке движущегося эска??атора, если по неподвижному эскалатору он поднимается за 72 секун...
Ответить
Математика
Решите уравнение 10x=0,04
Ответить
Другие предметы
Склади план розповіді про значення грунту для життя рослин
Ответить
Английский язык
Когда со словом President употребляется артикль "the" а когда не употребляется? В Англий??ком языке слово "President" употребляется как с артиклем ...
Ответить