ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ЗАДАЧУ!И ЕСЛИ МОЖЕТЕ ЗАПИШИТЕ В ТАБЛИЦЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ!!!!!!!!!! В урожайный год фермеру удалось собрать-18ц/га, а в неурожайный-только 8ц/га.какой урожай пшеницы он собрал за эти годы, если под пшеницу у нег...

Математика
ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ЗАДАЧУ!И ЕСЛИ МОЖЕТЕ ЗАПИШИТЕ В ТАБЛИЦЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ!!!!!!!!!! В урожайный год фермеру удалось собрать-18ц/га, а в неурожайный-только 8ц/га.какой урожай пшеницы он собрал за эти годы, если под пшеницу у него отведено 300га?
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Ответ: 7800 ц (= 780 тонн )
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