ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ЗАДАЧУ!И ЕСЛИ МОЖЕТЕ ЗАПИШИТЕ В ТАБЛИЦЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ!!!!!!!!!! В урожайный год фермеру удалось собрать-18ц/га, а в неурожайный-только 8ц/га.какой урожай пшеницы он собрал за эти годы, если под пшеницу у нег...

Математика

ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ЗАДАЧУ!И ЕСЛИ МОЖЕТЕ ЗАПИШИТЕ В ТАБЛИЦЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ!!!!!!!!!! В урожайный год фермеру удалось собрать-18ц/га, а в неурожайный-только 8ц/га.какой урожай пшеницы он собрал за эти годы, если под пшеницу у него отведено 300га?

Автор: Гость