Запишите по три существительных с суфиксом -ец со значениями а. уменьшительно-лас??ательное братец, б. название лица по действию борец, в. название лица по признаку мудрец
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Запишите по три существительных с суфиксом -ец со значениями а. уменьшительно-лас??ательное братец, б. название лица по действию борец, в. название лица по признаку мудрец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) уменьшительно-ласкательное: братец, столбец,хлебец,морозец. б) название лица по действию: борец,пловец,чтец,жнец. в) название лица по признаку: мудрец,глупец,хитрец,упрямец.
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