Запишите по три существительных с суфиксом -ец со значениями а. уменьшительно-лас??ательное братец, б. название лица по действию борец, в. название лица по признаку мудрец

Русский язык
Запишите по три существительных с суфиксом -ец со значениями а. уменьшительно-лас??ательное братец, б. название лица по действию борец, в. название лица по признаку мудрец
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) уменьшительно-ласкательное: братец, столбец,хлебец,морозец. б) название лица по действию: борец,пловец,чтец,жнец. в) название лица по признаку: мудрец,глупец,хитрец,упрямец.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мне нужны задачи про бабочек для 4-6 классов заранее спасибо.
Ответить
Русский язык
Трактор выехал куда?... зачем?
Ответить
Русский язык
Какое слово звучит не так,как написано?ручка или зубки
Ответить
Русский язык
Составь и запиши три слова с буквосочетаниями ЖИ ШИ ЧА ЩА ЧУ ЩУ ЧК ЧН
Ответить
Математика
Решите уравнение: 1,3x=1,43
Ответить