Запишите по три существительных с суфиксом -ец со значениями а. уменьшительно-лас??ательное братец, б. название лица по действию борец, в. название лица по признаку мудрец

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Запишите по три существительных с суфиксом -ец со значениями а. уменьшительно-лас??ательное братец, б. название лица по действию борец, в. название лица по признаку мудрец

Автор: Гость