Какое слово звучит не так,как написано?ручка или зубки
Русский язык
Какое слово звучит не так,как написано?ручка или зубки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зубки, так как мы пишем с буквой Б, а произносин с П - Зупки
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