Помогите с физикой!20 баллов. 1)С водопада высотой 10м. за 2 минуты падает 50 м3 воды. К??кова мощность потока воды? 2)Какую работу совершает вентилятор за 10 минут,если его мощность равна 30 Вт?
Физика
Помогите с физикой!20 баллов. 1)С водопада высотой 10м. за 2 минуты падает 50 м3 воды. К??кова мощность потока воды? 2)Какую работу совершает вентилятор за 10 минут,если его мощность равна 30 Вт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 V=50м^3 t=2мин=120сек h=10м g=10 N-? Решение: A=Fh=mgh=pVgh A=1000*50*10*10=5 000 000 Дж N=\frac{A}{t}=\frac{5000000}{120}=41666 Вт №2 t=10мин=600сек N=30Вт A-? Решение: N=\frac{A}{t}=>A=Nt A=30*600=18000 Дж
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