Помогите с физикой!20 баллов. 1)С водопада высотой 10м. за 2 минуты падает 50 м3 воды. К??кова мощность потока воды? 2)Какую работу совершает вентилятор за 10 минут,если его мощность равна 30 Вт?

Физика

Помогите с физикой!20 баллов. 1)С водопада высотой 10м. за 2 минуты падает 50 м3 воды. К??кова мощность потока воды? 2)Какую работу совершает вентилятор за 10 минут,если его мощность равна 30 Вт?

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