Решите уравнение: 1,3x=1,43

Математика
Решите уравнение: 1,3x=1,43
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Гость:
1.3х=1.43 х=1.43:1.3 х=1.1 ответ:1.1
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