Составь и запиши три слова с буквосочетаниями ЖИ ШИ ЧА ЩА ЧУ ЩУ ЧК ЧН
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Составь и запиши три слова с буквосочетаниями ЖИ ШИ ЧА ЩА ЧУ ЩУ ЧК ЧН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь,шишка,чаща,щука,умнечка,вечный
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