Пожалуйста с краткой записью и несколькими способами номер 26

Математика
Пожалуйста с краткой записью и несколькими способами номер 26
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Гость:
18-3-(3*4); (18-3)-(3*4);
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