Пожалуйста с краткой записью и несколькими способами номер 26
Математика
Пожалуйста с краткой записью и несколькими способами номер 26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-3-(3*4); (18-3)-(3*4);
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Солдат должен отнести донесение трем генералам и вернуться в свой лагерь придума??ь для него различные маршруты какой из них самый длинныйфф
Математика
Ранее самым глубоким местом в океане считали Филипинскую впадину глубина которой равна 10 256м.Но около Марианских островов открыли впадину глубино...
Русский язык
Математика