Солдат должен отнести донесение трем генералам и вернуться в свой лагерь придума??ь для него различные маршруты какой из них самый длинныйфф

Математика
Солдат должен отнести донесение трем генералам и вернуться в свой лагерь придума??ь для него различные маршруты какой из них самый длинныйфф
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый длинный маршрут туда и обратно
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