Солдат должен отнести донесение трем генералам и вернуться в свой лагерь придума??ь для него различные маршруты какой из них самый длинныйфф

Математика

Солдат должен отнести донесение трем генералам и вернуться в свой лагерь придума??ь для него различные маршруты какой из них самый длинныйфф

Автор: Гость