Спиши,вставляя пропущенные буквы и раставляя знаки препинания.найди однородные члены предложения.

Гость: Гость:

По зеркальной воде, по кудрям лозняка от зари алый свет разливается. Рыбаки в шалаше пробудилися, сняли сети с шестов, весла к лодкам несут (однородные: пробудилися, сняли, несут). Вот и солнце встает, из-за пашен блестит. За морями ночлег свой покинуло, на поля, на луга, на макушки (поля, луга, макушки) ракит золотыми потоками хлынуло ( покинуло, хлынуло).