Вибриссы- это... А. Гибкие выросты на голове млекопитающих; В. Длинные жёсткие волосы на голове млекопитающих; Г. Два изогнутых выроста на вытянутой в трубку голове жуков.
Биология
Вибриссы- это... А. Гибкие выросты на голове млекопитающих; В. Длинные жёсткие волосы на голове млекопитающих; Г. Два изогнутых выроста на вытянутой в трубку голове жуков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)Длинные жесткие волосы на голове млекопитающих
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