Вибриссы- это... А. Гибкие выросты на голове млекопитающих; В. Длинные жёсткие волосы на голове млекопитающих; Г. Два изогнутых выроста на вытянутой в трубку голове жуков.

Биология

Вибриссы- это... А. Гибкие выросты на голове млекопитающих; В. Длинные жёсткие волосы на голове млекопитающих; Г. Два изогнутых выроста на вытянутой в трубку голове жуков.

Автор: Гость