Помогите решить задачку. За 12 часов Поезд проехал 648 км с какой скоростью шел поезд?
Математика
Помогите решить задачку. За 12 часов Поезд проехал 648 км с какой скоростью шел поезд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо проехавшую дорогу поделить на время. V=648:12=54км/час
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