Помогите решить задачку. За 12 часов Поезд проехал 648 км с какой скоростью шел поезд?

Математика
Помогите решить задачку. За 12 часов Поезд проехал 648 км с какой скоростью шел поезд?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо проехавшую дорогу поделить на время. V=648:12=54км/час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Зделвйте толька номер 9 плизз срочно быстро
Ответить
Математика
В магазин привезли 200 кг мандорин.Продали 12 ящиков по 10 кг в каждом,а остольные упо??овали в 20 пакетов.Сколько кг мандоринов была в каждом пакете?
Ответить
Алгебра
Помогите решить неравенство с логарифмами!!
Ответить
Обществознание
Мини-сочинение на тему как лжепотребности(алкоголизм,курение,наркомания)влияют на общество?
Ответить
Қазақ тiлi
Тиындардын шетінде неге жиек бар?
Ответить