Мини-сочинение на тему как лжепотребности(алкоголизм,курение,наркомания)влияют на общество?
Обществознание
Мини-сочинение на тему как лжепотребности(алкоголизм,курение,наркомания)влияют на общество?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
люди начинают себя странно вести плохо выглядит у них появляются проблемы со здоровьем С ними неприятно общаться нарушается дикция речи и их не всегда понимают
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