В магазин привезли 200 кг мандорин.Продали 12 ящиков по 10 кг в каждом,а остольные упо??овали в 20 пакетов.Сколько кг мандоринов была в каждом пакете?

Математика
В магазин привезли 200 кг мандорин.Продали 12 ящиков по 10 кг в каждом,а остольные упо??овали в 20 пакетов.Сколько кг мандоринов была в каждом пакете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12×10=120(кг)-продали; 2)200-120=80(кг)-залишилося; 3)80÷20=4(кг) -було в кожному пакеті. Відповідь:4 кг мандаринів було в кожному пакеті.
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