В магазин привезли 200 кг мандорин.Продали 12 ящиков по 10 кг в каждом,а остольные упо??овали в 20 пакетов.Сколько кг мандоринов была в каждом пакете?

Математика

В магазин привезли 200 кг мандорин.Продали 12 ящиков по 10 кг в каждом,а остольные упо??овали в 20 пакетов.Сколько кг мандоринов была в каждом пакете?

Автор: Гость