Пожалуйста сделайте небольшое письмо про например книгу событие фильм поездки 7 6 предложений
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Пожалуйста сделайте небольшое письмо про например книгу событие фильм поездки 7 6 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я увидела малыша котенка. Он застрял в трубе ну я конечно же помогла ему. Он очень громко мяукал и я его хотела забрать домой , но мама не разрешила. И я его решила отдать в хорошие руки. Я очень по нему скучала. И всегда помнила как я его спасла. Он был очень маленький.
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