Пожалуйста сделайте небольшое письмо про например книгу событие фильм поездки 7 6 предложений

Гость: Гость:

Однажды я увидела малыша котенка. Он застрял в трубе ну я конечно же помогла ему. Он очень громко мяукал и я его хотела забрать домой , но мама не разрешила. И я его решила отдать в хорошие руки. Я очень по нему скучала. И всегда помнила как я его спасла. Он был очень маленький.