Решите уравнение графическим способом: Квадратный корень из X=-X

Алгебра
Решите уравнение графическим способом: Квадратный корень из X=-X
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строим сначала график y = √x, затем y = 3. Находим точку пересечения графиков, опускаем перпендикуляр на ось X. Точка пересечения данного перпендикуляра с осью X и будет решением данного уравнения. дальше сама
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