Задачи на избыток и недостаток Определите массу воды если в реакцию вступает 5 граммов водорода и 5 граммов кислорода

Химия

Задачи на избыток и недостаток Определите массу воды если в реакцию вступает 5 граммов водорода и 5 граммов кислорода

Автор: Гость