Задачи на избыток и недостаток Определите массу воды если в реакцию вступает 5 граммов водорода и 5 граммов кислорода
Химия
Задачи на избыток и недостаток Определите массу воды если в реакцию вступает 5 граммов водорода и 5 граммов кислорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H2+O2=2H2O вычислим количество веществ n(H2)=5/2=2,5 моль n(O2)=5/32=0,16моль в избытке водород расчёты ведём по кислороду n(H2O)=0,16x2=0,32 моль ,соответственно масса будет 0,32х18=5,6г
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