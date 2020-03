Английский язык заполни кроссворд и в выделенных клетках ты прочитаешь слово пра??ильно подобрать слова тебе помогут предложения. 1)Tiny usually has his breakfast at 9 o... . 2)There is a big ... in the house. 3)Sit at the ... ...

Английский язык заполни кроссворд и в выделенных клетках ты прочитаешь слово пра??ильно подобрать слова тебе помогут предложения. 1)Tiny usually has his breakfast at 9 o... . 2)There is a big ... in the house. 3)Sit at the ... and write the letter. 4)We can play ... well. 5)Simon s ... is small but nice. 6)There are two big ... in my flat. 7)They put old things (вещи) in their ... . кроссворд 1. c.... 2. w....w 3. ..b.. 4. ...as 5. ...se 6. b......ms 7. p....y

