Какое число нужно умножить на себя 3 раза чтобы получить -0,027

Алгебра
Какое число нужно умножить на себя 3 раза чтобы получить -0,027
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-0.3 (-0.3 умножить -0.3=0.09) (0.09 * -0.3=-0.027)
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