Таким образом, не отметая значения самостоятельной работы студентов, речь, на мой взгляд, должна идти о другом.Найти речевую ошибку

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9911. Муж с женой решил… отдохнуть на даче.Упражнение 125. Допишите пропущенные окончания, согласуя подлежащее и сказуемое.1.Сто один компьютер, доставленные на склад, был… раскуплен… в течение десяти дней.2.Прошл… десять лет.3.Четыре новых автомобиля сошл… с конвейера.4.Пять мальчиков побежал… вперед.5.Несколько столов стоял… в комнате.6.На экскурсию поехал… всего десять человек.7.Установлен… три мировых рекорда.8.Полчаса, проведенные в обществе такого интересного рассказчика, прошл… незаметно.9.Много детей был… больны гриппом.10.Тысяча звезд загорел…сь на небе.11.Сколько Олимпийских чемпионов прожива…т в Москве?12.Тридцать один студент сдавал… экзамен.13.Все двадцать один спортсмен добил…(ся, сь) хороших результатов.14.Пролетел… два дня.15.Первый миллиард налоговых выплат поступил… в казну государства. 16.Целая пропасть заманчивых замыслов всегда ро… тся в его голове.17.Меня сегодня жд…т еще масса дел.Упражнение 126. Прочитайте раздел «Синтаксические нормы и культура речи» в учебнике «Русский язык и культура речи» под ред. Черняк В.Л. (стр. 259 – 320) и выполните тест.1.Согласованием называетсяа) вид подчинительной связи, при которой зависимое слово ставится в той же форме, в какой находится главное (вступительный экзамен); б) вид подчинительной связи, когда главное слово требует отзависимого строго определенной падежной илипредложно-падежнойформы(оплатит проезд).2.Форма единственного числа сказуемого при подлежащем (как общая закономерность)а) подчеркивает единство предметов, совместность и целостность их общего действия; б) связана с представлением об отдельности предметов,самостоятельности или даже разрозненности их действий.3.При согласовании сказуемого с подлежащим, которое имеет при себе приложение, сказуемоеа) согласуется с подлежащим, а не с приложением;