Упростить выражение x(y-1)-((x y-x)-(y-x y)
Алгебра
Упростить выражение x(y-1)-((x y-x)-(y-x y)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x(y-1)-((x y-x)-(y-x y)=xy-x-(xy-x-y+xy)=xy-x-xy+x+y-xy=y-xy
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