В равнобедренном треугольнике боковые стороны 10 км а высота опущенная на основан??и равна 8 км найдите основание?

Математика

В равнобедренном треугольнике боковые стороны 10 км а высота опущенная на основан??и равна 8 км найдите основание?

Автор: Гость