В равнобедренном треугольнике боковые стороны 10 км а высота опущенная на основан??и равна 8 км найдите основание?
Математика
В равнобедренном треугольнике боковые стороны 10 км а высота опущенная на основан??и равна 8 км найдите основание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора. Корень 10^2 - 8^2 = корень 100-64= корень 36 = 6 6*2=12 Ответ: 12 км.
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