Сочинение на тему:настоящая любовь бескорыстна
Литература
Сочинение на тему:настоящая любовь бескорыстна
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Гость:
Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды (по рассказу И.А. Куприна «Гранатовый браслет») Порой мы так далеки от реальности в наших мечтах, что очередное возвращение к действительности приносит нам боль и разочарование. И мы бежим от малейших неприятностей жизни, от ее холодности и бесчувствия. В своих розовых снах мы видим светлое будущее, в грезах – снова пытаемся построить хрустальные замки на безоблачном небе. Но есть в нашей жизни чувство, настолько близкое нашим мечтам, что почти соприкасается с ними. Это любовь. С ним мы
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