Как одевались в Европе на ассамблеи в 16 веке?

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Женщины в то время стремились соответствовать «идеальным» стандартам. Они носили пышные юбки и утягивающие корсеты, которые создавали тонкий силуэт. К тому же признаком идеальной женщины были длинная шея, высокий рост, величественная осанка с откинутыми назад плечами и длинные волнистые волосы или локоны. Но мода в Англии и Франции немного отличалась между собой.Мода Франции 17 векаЖенский костюм во Франции имел слегка поднятую линию талии и укороченный лиф, а юбка была хоть и длинной, но не слишком широкой. На юбке имелись мягкие складки, а рукава были пышные и немного укороченные. Придворные дамы зачастую носили сразу два платья, одно из которых считалось как нижнее белье, и было светлых тонов. Второй наряд был потемнее, и он всегда был распахнут так, чтобы виднелось нижнее белье, которое шилось из атласа или дорогой парчи. У обычных женщин лиф крепился обычными петлями, а придворные дамы использовали подвески из драгоценных камней. Одним из обязательных элементов в платье являлся отложной воротник, который выполнялся вручную и украшался изящным кружевом.Французская мода 17 века распространялась и на прически, которые были всего двух видов. В первом случае посередине головы делался пробор, а волосы были расчесаны и заплетены в косу, которая в затылочной части формировалась в виде короны. Снизу оставляли пряди волос, которые в конце завивались. Во втором случае применялась челка, по бокам волосы начесывали, а на затылочную часть прикалывался шиньон.Мода в Англии 17 векаЕсли в 16 веке в Англии преобладала испанская мода, то уже к 20-м годам 17 века она уходит, а ее место занимает французская мода, но с местным колоритом. Отделка костюмов, как мужских, так и женских, стала более разнообразной. Английская мода 17 века менялась с огромной скоростью, хотя все еще находилось под влиянием пуританской моды. Англичанки, как и француженки, носили два платья, но у английских дам верхний слой платья был глухим, а у француженок распашным. Английские дамы не позволяли себе крайностей, которые сразу бросаются в глаза, хотя костюмы были не менее роскошны.Платья англичанок состояло из лифа, юбки и пышных рукавов размером в три четверти. Лиф выполнялся из атласа, а придавал ему форму корсет или специальная подкладка. Юбки, в отличие от французской моды, были длинными и глухими, слегка присобранными сзади. Платья украшались кружевом.Напоследок хочется отметить, что в 17 веке ткани уже изготавливались на мануфактурах. Они отделывали золотыми и серебряными нитями, благодаря чему цвета на ткани словно переливались. Во Франции, Италии и Англии начинают производиться набивные ткани, поэтому ассортимент дорогих и роскошных материалов становился все больше.