Фонетический разбор слова юг помогите пожалуйста

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Фонетический разбор слова юг помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юг - [j' y г] ю - [j'] - согл., мягк, звонк., непарн       [y] - гласн., ударн. г - [г] - согл., тверд., звонк., парн.
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