Спиши словп вставив буквы е и или я в скобках запиши проверочные слова
Русский язык
Спиши словп вставив буквы е и или я в скобках запиши проверочные слова
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Гость:
А слабо зайти в рещебник и переписать да ладно я пошутила
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