Сочините небольшой рассказ , используя следующие глаголы . Живет , пробрался , упал , засмеялся , успокоился , вспоминает .

Русский язык
Сочините небольшой рассказ , используя следующие глаголы . Живет , пробрался , упал , засмеялся , успокоился , вспоминает .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой друг живет в соседнем доме от меня.Я тихонечко к нему пробрался вечером,когда родителей не было дома.Вдруг,я подскользнулся на мокрый пол и упал.Потом друг начал смеяться,ну я тоже за компанию.Через некоторое время он успокоился.Вот до сих пор вспоминаем про этот случай
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