Запишите соседей чисел 60000

Математика
Запишите соседей чисел 60000
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Гость:
59 999, 60 001 --------------------------
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