Пожалуйста составте плпн и озоглавте текст
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Пожалуйста составте плпн и озоглавте текст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название "Наши любимчики-кошки." План: 1. Их разнообразие; 2. Сходство с диким животным; 3. Охотники; 4. Историческая справка о пользе кошек.
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