Пожалуйста срочно! составить программу нахождения корней квадратного уравнения ??сли a=3 b=34 c=4b и выводящую ответ на экран

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Пожалуйста срочно! составить программу нахождения корней квадратного уравнения ??сли a=3 b=34 c=4b и выводящую ответ на экран

Автор: Гость