Постройте график функции у=|x-3| - |x+3| и найдите все значения k, при которых прямая y=kx ??меет с графиком данной функции ровно одну общую точку.

Алгебра

Постройте график функции у=|x-3| - |x+3| и найдите все значения k, при которых прямая y=kx ??меет с графиком данной функции ровно одну общую точку.

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