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Алгебра
Пожалуйста! !! умоляю:****
Ответ(ы):
Гость:
Сразу решение 4-4x+x^2-x^2-1.5x=-5.5x+4 -5.5x=-4 делим на -1 Получаем 5.5x=4 x=4/5.5
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