Пожалуйста упростить выражение x^2+1/x+1 + 2x/x+1
Математика
Пожалуйста упростить выражение x^2+1/x+1 + 2x/x+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не понимаю знак после х, если это умножить, то 2х/х=2 2х+1/х+1+2х/х+1 = 2х+1/х+4=2(х+2)+1/х. умножим на х, будет 2х(х+2)+1=2х в квадрате +4х+1
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