Пожалуйста Задание на фото. Упражнение 138

Гость: Гость:

1 пословитца говорит о том что если все знаеш тебе лехко жить а если не знаешь то все кжется сложным 2 пословица говорит что если зделаеш хорошее или полезное самому приятно 3 пословица говорит о том что если пообещал ты должен его выполнить а если не выполнеш вляпаешся в неудачю 4 пословица говорит о том что если не потрудиться то не чего не дабешся 5 пословица говорит о том что если не зделаеш до конца то не чего не получиться не всегда пишиться раздельно ведь это придлог а придлоги со словами пишуться раздельно