Пожалуйста Задание на фото. Упражнение 138

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Пожалуйста Задание на фото. Упражнение 138
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 пословитца говорит о том что если все знаеш тебе лехко жить а если не знаешь то все кжется сложным 2 пословица говорит что если зделаеш хорошее или полезное самому приятно 3 пословица говорит о том что если пообещал ты должен его выполнить а если не выполнеш вляпаешся в неудачю 4 пословица говорит о том что если не потрудиться то не чего не дабешся  5 пословица говорит о том что если не зделаеш до конца то не чего не получиться не всегда пишиться раздельно ведь это придлог а придлоги со словами пишуться раздельно
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