Решите уравнение x(x+2x+1)=2(x+1)
Алгебра
Решите уравнение x(x+2x+1)=2(x+1)
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Гость:
X²+2x²+x=2x+2 3x²-x-2=0 D=1+24=25 x₁=1 x₂=2/3
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